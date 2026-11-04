O que muda com a aprovação da PEC da Segurança Pública

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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (4), Igor Maciel e a bancada do programa conversam sobre a aprovação da PEC da Segurança com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente. O diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI), Alexandre Andrade, comenta a pesquisa que prevê o impacto fiscal de R$ 40 bilhões com promessas de Lula. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.