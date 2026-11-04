Inteligência Artificial na educação

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Consultório do Rádio Livre: Em meio aos avanços tecnológicos, a Inteligência Artificial (IA) chegou e transformou a interatividade das pessoas com o mundo digital. Seu uso é praticamente diário, no entanto será que ele é bem visto na educação?

O diretor pedagógico do Colégio Saber Viver, George Queiroga, explica que não é novidade trabalhar com a educação digital. Ainda assim, as IAs fazem parte da rotina, por isso compete à escola o uso responsável.

Já a coordenadora de linguagens do Colégio Saber Viver, Larissa Caroline, aponta que não se deve frear o uso da Inteligência Artificial. Para ela, a terceirização do pensamento ocorre se os alunos deixarem de estudar.