Riscos da insolação no calor: saiba como identificar os sintomas e evitar complicações graves

Médica alerta para sintomas de emergência como confusão mental e convulsões.

por Rádio Jornal
Riscos da insolação no calor: saiba como identificar os sintomas e evitar complicações graves
Com o calor excessivo e a exposição ao sol, é alto o risco de insolação - Seva Levytskyi/Freepik

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Com o aumento das temperaturas, os cuidados para identificar e evitar os sinais de insolação tornam-se essenciais. A complicação surge quando o organismo enfrenta dificuldades para regular a própria temperatura corporal, podendo evoluir de desconfortos leves para quadros de alta gravidade.

 

Causas da insolação e os limites do protetor solar


A médica clínica geral do Hospital Santa Joana Recife, Dra. Isabel Oliveira, esclarece que a insolação é provocada principalmente pela exposição solar direta, com maior risco no período das 10h às 16h. Além disso, a permanência em ambientes fechados e abafados ou a utilização de roupas inapropriadas para o calor também levam à hipertermia.


A médica alerta que o protetor solar protege a pele contra a radiação ultravioleta, mas não é capaz de prevenir a insolação. Do mesmo modo, o consumo de água é indispensável, mas não garante a segurança de quem se expõe ao calor por tempo prolongado. Caso os primeiros sinais de falha na regulação térmica sejam ignorados, o paciente pode apresentar sintomas severos com necessidade de internação hospitalar.

 

Confira a reportagem completa de Ernani Tavares

 

Sintomas de alerta e procedimentos de emergência


Os sinais iniciais de insolação incluem dor de cabeça, tontura, náuseas, fraqueza e temperatura corporal elevada. Ao identificar esses sintomas, deve-se imediatamente buscar regular a temperatura do corpo, indo para um local sombreado e ventilado, usando roupas leves e intensificando a ingestão de líquidos.


No entanto, em cenários mais graves, a vítima pode apresentar complicações severas:

Confusão mental;
Dificuldade para respirar;
Desmaios;
Convulsões.

 

**Texto gerado com auxílio de inteligência artificial

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