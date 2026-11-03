O que está em jogo nas eleições nos EUA

por Rádio Jornal
O que está em jogo nas eleições nos EUA
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (03), Igor Maciel e a bancada do programa conversam sobre as Eleições nos EUA com o cientista político, Ricardo Rodrigues. O advogado, Cientista Político e Professor de Direito Constitucional e Eleitoral, Felipe Ferreira Lima, analisa o voto distrital misto. E o economista, Edgard Leonardo, explica se o corte da Selic pode fazer a inflação cair.

 


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