Futuro do setor energético na CONIBEN 2026

por JC
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Debate da Super Manhã: Desafios e oportunidades da transição energética, inovação tecnológica, sustentabilidade e integração dos mercados de energia. O futuro do setor energético está marcado pela escolha de fontes mais limpas, o uso inteligente da energia e a interação com novas tecnologias.

No debate desta terça-feira (3), o comunicador Tony Araújo conversa com os convidados sobre os meios de transformação da matriz de energia, a inovação tecnológica e a segurança energética, além dos investimentos e as oportunidades econômicas que serão debatidos na Conferência Ibero-Brasileira de Energia, CONIBEN 2026.

Participam o CEO da Acrópolis Energia e coordenador da CONIBEN, Reive Barros; o CEO da H2 Verde, secretário de Hidrogênio Verde do Instituto Nacional de Energia Limpa (INEL) e referência em projetos estratégicos de descarbonização, Luiz Piauhylino Filho; e o jornalista e titular da Coluna JC Negócios do Jornal do Commercio, Fernando Castilho.

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