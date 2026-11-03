Futuro do setor energético na CONIBEN 2026

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Debate da Super Manhã: Desafios e oportunidades da transição energética, inovação tecnológica, sustentabilidade e integração dos mercados de energia. O futuro do setor energético está marcado pela escolha de fontes mais limpas, o uso inteligente da energia e a interação com novas tecnologias.

No debate desta terça-feira (3), o comunicador Tony Araújo conversa com os convidados sobre os meios de transformação da matriz de energia, a inovação tecnológica e a segurança energética, além dos investimentos e as oportunidades econômicas que serão debatidos na Conferência Ibero-Brasileira de Energia, CONIBEN 2026.



Participam o CEO da Acrópolis Energia e coordenador da CONIBEN, Reive Barros; o CEO da H2 Verde, secretário de Hidrogênio Verde do Instituto Nacional de Energia Limpa (INEL) e referência em projetos estratégicos de descarbonização, Luiz Piauhylino Filho; e o jornalista e titular da Coluna JC Negócios do Jornal do Commercio, Fernando Castilho.