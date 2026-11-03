Doenças reumáticas reumáticas

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Consultório do Rádio Livre: Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, mais de 15 milhões de pessoas convivem com doenças reumáticas. O problema afeta a locomoção das pessoas e pode demorar a ser diagnosticado.

A médica reumatologista, dra. Aline Ranzolin, explica que estão catalogadas mais de 100 doenças reumáticas. Esse número, inclusive, cresce a cada ano. De acordo com ela, essas doenças não aparecem apenas em idosos, mas também em jovens e crianças.

Já para o fisioterapeuta, com pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica e pós-graduando em quiropraxia, Mateus Campelo, a maior procura por fisioterapia se deve porque as atividades do dia a dia tornam-se difíceis.