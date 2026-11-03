Câncer de próstata: fatores de risco e diagnóstico

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Consultório do Rádio Livre: O câncer de próstata é um dos mais incidentes entre homens. Em alusão ao Novembro Azul, voltado a prevenção da doença, o Consultório debate os fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce.

Na conversa, o médico urologista, com mestrado em cirurgia, dr. Eugênio Lustosa, explica que o início do acompanhamento da doença de próstata, normalmente se dá aos 50 anos. Isso pode variar, no entanto, a partir de fatores genéticos.

O também médico urologista e mestrando em ciências da saúde, dr. Levi Figueiredo, aponta que os maiores fatores de risco estão na idade (envelhecimento) e no histórico familiar.