Quando o voto vira fronteira: os riscos da divisão do país

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Debate da Super Manhã: O Brasil é uma nação marcada por profundas diferenças regionais, sejam elas econômicas, culturais, sociais ou políticas. Em meio a essas desigualdades e insatisfações, os movimentos separatistas voltam a ganhar espaço no debate público, principalmente em ano eleitoral, entre grupos que defendem a independência dos estados do Sul do país.

No debate desta segunda-feira (2), a comunicadora Simone Oliveira conversa com os convidados sobre a origem das ideias separatistas no Brasil, o que diz a Constituição Federal sobre o desmembramento da Federação, os possíveis impactos socioeconômicos de uma ruptura do pacto federativo e os limites jurídicos e políticos dessa proposta.

Participam o cientista político e doutor em Ciência Política, Arthur Leandro; o historiador com especialização em Histórica Política, Thiago Modenesi; e o economista e especialista em Gestão Pública, Werson Kaval.