Quando o voto vira fronteira: os riscos da divisão do país

por JC
Quando o voto vira fronteira: os riscos da divisão do país
debate - debate

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Debate da Super Manhã: O Brasil é uma nação marcada por profundas diferenças regionais, sejam elas econômicas, culturais, sociais ou políticas. Em meio a essas desigualdades e insatisfações, os movimentos separatistas voltam a ganhar espaço no debate público, principalmente em ano eleitoral, entre grupos que defendem a independência dos estados do Sul do país.

No debate desta segunda-feira (2), a comunicadora Simone Oliveira conversa com os convidados sobre a origem das ideias separatistas no Brasil, o que diz a Constituição Federal sobre o desmembramento da Federação, os possíveis impactos socioeconômicos de uma ruptura do pacto federativo e os limites jurídicos e políticos dessa proposta.

Participam o cientista político e doutor em Ciência Política, Arthur Leandro; o historiador com especialização em Histórica Política, Thiago Modenesi; e o economista e especialista em Gestão Pública, Werson Kaval.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.