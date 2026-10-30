Dia Mundial do AVC

por Rádio Jornal
Dia Mundial do AVC
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

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Consultório do Rádio Livre: Em alusão ao Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), a jornalista Anne Barretto conversa com médicos especialistas sobre o assunto. De janeiro a setembro de 2026, esse problema já tirou a vida de mais de 60 mil pessoas, segundo o DATASUS.

O neurologista, especialista em AVC e mestrando, dr. Luís Felipe Barros , explica que a maior parte dos casos de AVC poderiam ser prevenidos. De acordo com ele, é possível evitar o problema, caso as pessoas controlem fatores de risco, como: pressão alta, diabetes, cigarro, obesidade, uso de hormônios, estresse crônico, entre outros.

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