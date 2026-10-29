Os rumos do Brasil após as eleições

por JC
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Debate da Super Manhã: As eleições representam um momento decisivo para o futuro do Brasil. Após a divulgação dos resultados, o país enfrenta o desafio de transformar as propostas apresentadas nos planos de governo em ações concretas que atendam às necessidades da população. Os rumos do Brasil dependerão das decisões dos representantes eleitos e da participação da sociedade na fiscalização do poder público.

No debate desta quinta-feira (29), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as expectativas para o quarto mandato do presidente Lula, os possíveis entraves no diálogo entre os Poderes da República, o cumprimento das promessas de campanha e a cobrança por resultados em áreas como saúde, economia e segurança pública.

Participam o pesquisador, consultor e especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública, pesquisador do Laboratório de Governança, Risco e Conformidade (LABGRC/UFPE), do Núcleo de Instituições Coercitivas e Criminalidade (NICC/UFPE) e do Laboratório de Apoio à Criação e Inovação (LACAI/UFPE), Amando Nascimento; a médica sanitarista, professora do Centro de Ciências Médicas, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC) da UFPE, e ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Bernadete Perez , e o economista e especialista em Gestão Pública, Werson Kaval.

 

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