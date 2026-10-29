Câncer de mama: diagnóstico, tratamento e desafios emocionais

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Consultório do Rádio Livre: O Instituto Nacional do Câncer estima mais de 78 mil casos de câncer de mama no Brasil para 2026. Em paralelo a isso, o apresentador Tony Araújo, conversa com especialistas sobre o diagnóstico da doença, tratamento e desafios emocionais.

A médica mastologista e pós-graduada em oncogenética, dra. Márcia Pedrosa, aponta que o câncer de mama é um dos mais comuns entre as mulheres e que o diagnóstico precoce ajuda na maior chance de cura.

De acordo com o médico oncologista clínico, com pós-graduação em cuidados paliativos, dr. João Mangueira, receber o diagnóstico diminui os efeitos colaterais. Segundo ele, o câncer não é mais uma sentença de morte.

Já a psicóloga clínica, mestre em ciências da educação e especialista em terapia cognitivo comportamental, dra. Adriana Barros, aponta que os impactos da doença vão além do físico, passando também pelo emocional.