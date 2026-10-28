Quais são as causas do câncer colorretal?

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Consultório do Rádio Livre: Até 2028 estima-se que mais de 53 mil novos casos de câncer colorretal serão contabilizados no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. No entanto, quais são as causas desse problema?

De acordo com o cirurgião oncológico, mestre e doutor em cirurgia, dr. Tarcísio Reis, o crescimento desses casos está ligada a uma combinação de fatores, relacionados à genética. Ele aponta também que a alimentação e falta de exercícios físicos podem aumentar o risco da doença.

Já a médica com especialidade e pós-graduação em coloproctologia, dra. Jamylle Cabral, explica que as síndromes genéticas, associadas à doença, são dificilmente encontradas na primeira visita médica. No entanto, ela detalha alguns sintomas que podem aparecer em pacientes jovens.