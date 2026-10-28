Os federais mais votados em Pernambuco

por JC
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Debate da Super Manhã: A votação expressiva revela representatividade política, confiança do eleitorado e expectativas para o futuro. Em Pernambuco, os deputados federais mais votados chegam ao novo mandato com um desafio: transformar o apoio eleitoral em propostas e ações concretas em Brasília.

No debate desta quarta-feira (28), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o desempenho dos partidos nas urnas, a renovação política na Câmara dos Deputados e os desafios do mandato 2027-2030, com foco nas propostas e prioridades dos parlamentares mais votados em Pernambuco.

Participam os deputados federais reeleitos Pedro Campos (PSB) e Lula da Fonte (PP), o deputado federal eleito Jones Manoel e o repórter de política do Jornal do Commercio, Pedro Beija.

 

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