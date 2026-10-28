Micro e pequenas empresas: desafios e oportunidades

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Debate da Super Manhã: Os pequenos negócios têm papel fundamental na economia brasileira, contribuindo para a geração de empregos, renda e desenvolvimento local. Esses segmentos empresariais enfrentam inúmeros desafios, como os custos operacionais e a necessidade de inovação e transformação digital. Superar esses gargalos é essencial para ampliar a competitividade em um mercado cada vez mais exigente.

No debate desta terça-feira (27), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a importância econômica das micro e pequenas empresas, a burocracia e os impostos aplicados, a valorização dos serviços locais, além dos obstáculos e das potencialidades das empresas de pequeno porte.

Participam o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae-PE), Murilo Guerra; o consultor, professor e advogado especialista em Direito Empresarial, Rodrigo Bezerra; e o economista e professor universitário, Sandro Prado.

