fechar
Podcast | Notícia

Doença do refluxo: sintomas e diagnóstico

Por Rádio Jornal Publicado em 27/10/2026 às 7:51
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: Segundo dados do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, mais de 20 milhões de brasileiros sofrem com a doença do refluxo. Em paralelo a isso, este problema ainda tem sintomas desconhecidos e é diagnosticado tardiamente.

Segundo o especialista em clínica médica Imip, MBA em gestão da saúde, dr. Filipe Correia Portella, o refluxo tem ligação com a alimentação. No momento que a comida é deglutida e passa pelo esôfago, ela deixa uma espécie de porta aberta, o que faz a pessoa refluir o conteúdo gástrico.

 

Leia também

Engenharia clínica e os processos de saúde
CONSULTÓRIO

Engenharia clínica e os processos de saúde
Os cuidados antes do atendimento
CONSULTÓRIO

Os cuidados antes do atendimento

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br