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Desafios econômicos do governo Lula 4.0

Por Rádio Jornal Publicado em 27/10/2026 às 10:09
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (27), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o economista, Ecio Costa. Na pauta, os desafios econômicos do governo Lula 4.0.

 

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