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Os cuidados antes do atendimento

Por Rádio Jornal Publicado em 26/10/2026 às 8:59
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Consultório do Rádio Livre: Quando uma pessoa procura um hospital, geralmente é para tratar um problema ou averiguar a saúde. Ainda assim, o caminho para tanto torna-se um desafio: dificuldade de encontrar uma sala, espera desconfortável, barulho ou falta de privacidade.

A engenheira eletricista, diretora da Paci Projetos, Gisele Raposo, aponta que é possível introduzir distrações positivas no paciente, olhando também para infraestrutura dos profissionais da saúde.

Segundo a diretora comercial da HospitalMed, Carol Baía, um local mais organizado e com boa infraestrutura causa uma boa visão e conforto no paciente, que geralmente já vai para esse lugares com medo.

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