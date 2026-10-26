Engenharia clínica e os processos de saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio Livre: Cada vez mais os processos na saúde sofrem alterações por conta dos avanços tecnológicos. Nesse sentido, a engenharia clínica aparece como tema forte de inovação, pois envolve segurança, qualidade do atendimento e eficiência dos hospitais.

A Diretora Regional da Associação Brasileira de Engenharia Clínica Pernambuco, Anne Stegman, destaca que a engenharia clínica é voltada para todas as áreas da saúde e que deve estar presente em unidades públicas e privadas.

O presidente do HospitalMed, Rodrigo da Fonte, aposta que o profissional deve buscar se adaptar aos avanços da tecnologia dentro da saúde, são constantes. Não adianta ter uma boa tecnologia sem um médico preparado.

Já Nogueira Neto, diretor administrativo do Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica 2026, detalha que estamos vivendo uma nova revolução industrial, onde a medicina é um dos ramos que ganha mais.