Engenharia clínica e os processos de saúde
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Consultório do Rádio Livre: Cada vez mais os processos na saúde sofrem alterações por conta dos avanços tecnológicos. Nesse sentido, a engenharia clínica aparece como tema forte de inovação, pois envolve segurança, qualidade do atendimento e eficiência dos hospitais.
A Diretora Regional da Associação Brasileira de Engenharia Clínica Pernambuco, Anne Stegman, destaca que a engenharia clínica é voltada para todas as áreas da saúde e que deve estar presente em unidades públicas e privadas.
O presidente do HospitalMed, Rodrigo da Fonte, aposta que o profissional deve buscar se adaptar aos avanços da tecnologia dentro da saúde, são constantes. Não adianta ter uma boa tecnologia sem um médico preparado.
Já Nogueira Neto, diretor administrativo do Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica 2026, detalha que estamos vivendo uma nova revolução industrial, onde a medicina é um dos ramos que ganha mais.