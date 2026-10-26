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Apuração pausada e o pós-eleição

Por Rádio Jornal Publicado em 26/10/2026 às 9:55
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta segunda-feira (26), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado e procurador aposentado do Estado de Pernambuco, Edgar Moury, sobre a decisão de Zanin e o atraso na apuração. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

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