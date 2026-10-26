Análise do segundo turno eleitoral'
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Debate da Super Manhã:Com 100% das seções eleitorais totalizadas, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos válidos, contra 59.826.041 votos de Flávio Bolsonaro, que obteve 48,21%. Uma disputa eleitoral marcada pela polarização e pela forte mobilização do eleitorado, em um cenário que evidencia as divisões políticas do país.
No debate desta segunda-feira (26), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o balanço da disputa eleitoral 2026, o peso do voto dos eleitores, os fatores que determinaram o resultado e os desafios do quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o chamado Governo Lula 4.0.
Participam o jurista e cientista político, André Regis; o mestre em Ciência Política, Antônio Fernandes; e o professor universitário e cientista político, Hely Ferreira.