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O empate técnico nas pesquisas e os bastidores do debate decisivo

Igor Maciel e bancada analisam a reta final do 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, abstenção e a guerra dos sigilos no TSE

Por Da Rádio Jornal Publicado em 23/10/2026 às 11:52
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Passando a Limpo: A bancada do Passando a Limpo e convidados analisam a reta final das eleições presidenciais diante dos levantamentos do Datafolha e da Quaest, que apontam empate numérico de 50% a 50% entre Lula e Flávio Bolsonaro. O episódio debate o peso decisivo da abstenção, do medo/rejeição e dos votos brancos e nulos na definição do pleito, além de projetar as estratégias e regras do último debate na TV Globo. A discussão abrange ainda a mobilização política nos estados e a polêmica envolvendo as solicitações de quebra de sigilo bancário e fiscal levadas ao TSE.

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