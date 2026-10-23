fechar
Podcast | Notícia

Endividamento vs. superendividamento familiar

Leandro Trajano explica as armadilhas financeiras e apresenta 3 passos práticos para sair do vermelho

Por Da Rádio Jornal Publicado em 23/10/2026 às 7:54
&Eacute; da sua conta
É da sua conta - Rádio Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Coluna é da sua conta: o personal financeiro Leandro Trajano explica a diferença fundamental entre ter dívidas planejadas e estar em estado de superendividamento — quando o orçamento compromete necessidades básicas como alimentação e moradia. O programa analisa por que renegociações costumam falhar sem planejamento rigoroso, pondera o impacto da inflação, dos juros altos e da defasagem do salário mínimo, e traz três passos práticos essenciais para interromper o ciclo de endividamento e recuperar a dignidade financeira da família

Ouça o conteúdo na íntegra

Leia também

Perdão dos MEI entra para a lista de setores que governo perdoa multas e concede prazos para pagamento parcelado
Coluna JC Negócios

Perdão dos MEI entra para a lista de setores que governo perdoa multas e concede prazos para pagamento parcelado
Sem equlibrar as contas, o Brasil não cresce
opinião

Sem equlibrar as contas, o Brasil não cresce

Compartilhe

Tags