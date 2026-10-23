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Balanço Político: Pesquisa Quaest, Rejeição e o Jogo de Narrativas no 2º Turno

O cientista político Hely Ferreira analisa o empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula e os fatores decisivos para a eleição

Por Da Rádio Jornal Publicado em 23/10/2026 às 8:06
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Política: o cientista político Hely Ferreira analisa os dados da pesquisa Quaest para o segundo turno presidencial, que aponta um empate técnico com 45% das intenções de voto para Flávio Bolsonaro e 44% para Lula. O episódio discute a fidelidade do eleitorado, o impacto do debate nos indecisos e aponta a rejeição e a abstenção como fatores cruciais para o resultado das urnas. Além disso, aborda o jogo de narrativas envolvendo o pedido de quebra de sigilos bancários e telefônicos entre os candidatos.

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