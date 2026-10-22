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Intenções de voto para o segundo turno

Por Rádio Jornal Publicado em 22/10/2026 às 10:10
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (22), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Adriano Oliveira, sobre a nova rodada da pesquisa Quaest.

 


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