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Envelhecimento saudável em pauta

Por Rádio Jornal Publicado em 22/10/2026 às 7:21
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Consultório do Rádio Livre: Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 36 milhões de brasileiros possuem 60 anos ou mais. A população do país está mais velha e por isso o debate sobre qualidade de vida e o que fazer para um envelhecimento saudável são cada vez mais necessários.

A médica geriatra, idealizadora e uma das sócias do Espaço Vida 60+ do HospitalMed, dra. Carla Núbia Nunnes Borges, destaca que envelhecer não é só tomar remédios. O processo também envolve tentar coisas novas, como empreender ou realizar um sonho antigo.

Segundo a diretora de marketing da HospitalMed, Tatiana Menezes, é preciso olhar para o envelhecimento de uma forma diferente. É necessário que os profissionais da área médica se adaptem às novas tecnologias para melhorar o atendimento.

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