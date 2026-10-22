Educação especial: as escolas estão preparadas para incluir?
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Debate da Super Manhã: Acolhimento, acessibilidade, profissionais capacitados e atendimento educacional especializado são fundamentais para assegurar que crianças e adolescentes com deficiência, autismo e outras necessidades educacionais tenham condições efetivas de aprendizagem e participação no ambiente escolar.
No Debate desta quinta-feira (22), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o cenário da educação inclusiva em Pernambuco, os desafios enfrentados pelas escolas e as medidas necessárias para avançar na garantia de uma educação mais acessível, acolhedora e inclusiva.
Participam a gerente de educação inclusiva da Secretaria de Educação de Pernambuco, Sunnye Rose; o advogado, fundador do Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos dos Autistas (IBDTEA) e membro da Comissão de Autismo da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco (OAB/PE), Franklin Façanha; e a jornalista e titular da Coluna Enem e Educação do Jornal do Commercio, Mirella Araújo.