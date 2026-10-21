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Tira-dúvidas da escala 6x1

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 12:22
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Debate da Super Manhã: O Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional que extingue a escala de trabalho 6x1 — seis dias de trabalho para um de descanso — e prevê a adoção do modelo 5x2, com dois dias de folga por semana. A mudança envolve direitos trabalhistas, produtividade e qualidade de vida, além de estabelecer uma transição para a redução da jornada semanal, sem diminuição salarial.

No debate desta quarta-feira (21), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o que muda com a nova regra, os prazos de adaptação, as folgas, as horas extras e os desafios que trabalhadores e empresas poderão enfrentar.

Participam os advogados especialistas em Direito Trabalhista, Dr. João Galamba, Dra. Márcia Santos e o Dr. Ney Araújo.

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