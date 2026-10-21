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Pólipos no endométrio podem dar origem a um câncer?

Por Rádio Jornal Publicado em 21/10/2026 às 8:29
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Consultório do Rádio Livre: A pedido de uma ouvinte da Rádio Jornal, esta edição do programa trata sobre os pólipos no endométrio, com explicações sobre a doença pode originar um câncer. Anne Barretto, apresentadora do programa, conversa com duas médicas especialistas no assunto.

A médica ginecologista, especialista em patologia do trato genital inferior, com atuação na área de saúde da mulher, dra. Kessia Paiva, explica como surgem os pólipos e os fatores envolvidos.

Segundo a dra. Míriam Scognamiglio, médica ginecologista, a maioria dos pólipos são benignos, mas existem preocupações, incluindo: tamanho, queixa da paciente e a clínica no geral (se a mulher menstrua, se está na menopausa ou quer engravidar).

 

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