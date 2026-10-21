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Emendas, rompantes e o futuro do país

Por Rádio Jornal Publicado em 21/10/2026 às 10:09
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (21), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a Senadora, Deputada Federal por 2 mandatos e Ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina (MS-PP), sobre a campanha de Flávio Bolsonaro. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.

 

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