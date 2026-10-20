Empreendedorismo médico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio livre: Em meio aos avanços da sociedade, profissionais da área da saúde também precisaram se adaptar. Muitos médicos, por exemplo, tornaram-se gestores e empreendedores. Essa realidade, no entanto, exige debates e novos entendimentos.

O médico, fundador do Legacy Medclub, com NBA em marketing, vendas e gestão, dr. Antonio Dantas, explica que o médico (como profissional) precisa se profissionalizar cada vez mais na comunicação, empreender e procurar ter um negócio próprio.

Segundo a diretora comercial do Hospitalmed, Carol Baía, essa expansão do mercado e necessidade de adaptação dos profissionais não é de agora. Para ela, essa necessidade faz com que o número de clínicas aumentem.

Já a diretora de marketing da Hospitalmed, Tatiana Menezes, ressalta como esses profissionais da saúde podem procurar se profissionalizar, e ficar cada vez inseridos dentro do mercado e das mudanças que ele passa.