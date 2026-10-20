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Empreendedorismo médico

Por Rádio Jornal Publicado em 20/10/2026 às 7:11
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Consultório do Rádio livre: Em meio aos avanços da sociedade, profissionais da área da saúde também precisaram se adaptar. Muitos médicos, por exemplo, tornaram-se gestores e empreendedores. Essa realidade, no entanto, exige debates e novos entendimentos.

O médico, fundador do Legacy Medclub, com NBA em marketing, vendas e gestão, dr. Antonio Dantas, explica que o médico (como profissional) precisa se profissionalizar cada vez mais na comunicação, empreender e procurar ter um negócio próprio.

Segundo a diretora comercial do Hospitalmed, Carol Baía, essa expansão do mercado e necessidade de adaptação dos profissionais não é de agora. Para ela, essa necessidade faz com que o número de clínicas aumentem.

Já a diretora de marketing da Hospitalmed, Tatiana Menezes, ressalta como esses profissionais da saúde podem procurar se profissionalizar, e ficar cada vez inseridos dentro do mercado e das mudanças que ele passa.

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