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Quem teve câncer de mama pode fazer reposição hormonal?

Por Rádio Jornal Publicado em 19/10/2026 às 8:26
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Consultório do Rádio Livre: No mês de outubro o assunto central é o combate e conscientização do câncer de mama. No entanto, muitas pacientes depois de vencerem o câncer de mama precisam enfrentar os sintomas da menopausa. Será que a reposição hormonal pode ser realizada?

A médica ginecologista e obstetra, com especialidade em infertilidade, menopausa e sexologia, dra. Ivana Ramos, explica que em alguns casos, a paciente pode fazer a reposição. Segundo ela, o uso do hormônio vai depender do quadro da mulher e do tipo de câncer que ela teve.

A médica endocrinologista e especialista em clínica médica, dra. Claudia Simões Lins, explica que o hormônio feminino pode alimentar um tipo de câncer, mas que devido aos avanços tecnológicos esse cenário tem ficado mais difícil de acontecer.

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