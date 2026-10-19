Marquises de prédios: regras e fiscalização
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As marquises de prédios fazem parte da paisagem urbana do Recife e da Região Metropolitana, mas também podem representar riscos para a população quando não recebem a manutenção adequada. Estruturas antigas, sinais de danos e a falta de conservação levantam preocupações sobre a segurança de quem circula pelas calçadas. Mas quem é responsável pela manutenção dessas estruturas? como funciona a fiscalização e o que diz a legislação?
No Debate desta quarta-feira (14), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as regras de conservação e as responsabilidades dos proprietários e do poder público para garantir a segurança dos pedestres diante das marquises de prédios.
Participam o engenheiro civil Ivan Cunha, o diretor institucional da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) Paulo Monteiro e o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Marcelo Lima Silva, integrante da Gerência de Engenharia e Tecnologia de Riscos e Desastres da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco.