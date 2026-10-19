Marquises de prédios: regras e fiscalização

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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As marquises de prédios fazem parte da paisagem urbana do Recife e da Região Metropolitana, mas também podem representar riscos para a população quando não recebem a manutenção adequada. Estruturas antigas, sinais de danos e a falta de conservação levantam preocupações sobre a segurança de quem circula pelas calçadas. Mas quem é responsável pela manutenção dessas estruturas? como funciona a fiscalização e o que diz a legislação?

No Debate desta quarta-feira (14), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as regras de conservação e as responsabilidades dos proprietários e do poder público para garantir a segurança dos pedestres diante das marquises de prédios.

Participam o engenheiro civil Ivan Cunha, o diretor institucional da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) Paulo Monteiro e o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Marcelo Lima Silva, integrante da Gerência de Engenharia e Tecnologia de Riscos e Desastres da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco.