fechar
Podcast | Notícia

Falta de chuva e os impactos na bacia leiteira

Por JC Publicado em 19/10/2026 às 12:09 | Atualizado em 19/10/2026 às 12:10
debate
debate - debate

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Debate de Super Manhã: A falta de chuvas no Agreste pernambucano acende um alerta para a bacia leiteira, uma atividade importante para a economia regional. Com a redução das pastagens e a menor disponibilidade de água, os produtores enfrentam dificuldades para alimentar os rebanhos, manter a produtividade e controlar os custos de produção.

No debate desta segunda-feira (19), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os efeitos do El Niño, os impactos na oferta de leite e os desafios enfrentados pelos produtores diante da estiagem, que compromete as pastagens, a disponibilidade hídrica e a produção leiteira em Pernambuco.

Participam o presidente do Sindicato dos Produtores de Leite de Pernambuco (Sinproleite-PE), Saulo Malta; o meteorologista com ênfase em Climatologia, Agrometeorologia e Sensoriamento Remoto e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Geber Barbosa; e o médico-veterinário e pesquisador em reprodução animal do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Sebastião Guido.

Leia também

Pesquisas eleitorais exigem análise além da intenção de voto, dizem especialistas
ELEIÇÕES 2026

Pesquisas eleitorais exigem análise além da intenção de voto, dizem especialistas
Cooperativas financeiras
DEBATE

Cooperativas financeiras

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.