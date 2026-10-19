Falta de chuva e os impactos na bacia leiteira
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Debate de Super Manhã: A falta de chuvas no Agreste pernambucano acende um alerta para a bacia leiteira, uma atividade importante para a economia regional. Com a redução das pastagens e a menor disponibilidade de água, os produtores enfrentam dificuldades para alimentar os rebanhos, manter a produtividade e controlar os custos de produção.
No debate desta segunda-feira (19), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os efeitos do El Niño, os impactos na oferta de leite e os desafios enfrentados pelos produtores diante da estiagem, que compromete as pastagens, a disponibilidade hídrica e a produção leiteira em Pernambuco.
Participam o presidente do Sindicato dos Produtores de Leite de Pernambuco (Sinproleite-PE), Saulo Malta; o meteorologista com ênfase em Climatologia, Agrometeorologia e Sensoriamento Remoto e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Geber Barbosa; e o médico-veterinário e pesquisador em reprodução animal do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Sebastião Guido.