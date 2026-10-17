Café do sertão da Bahia vence concurso e é eleito o melhor do Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Da Serra dos Morgados, no sertão baiano, o médico Joaquim Novaes, o doutor Joca, conversa com o Café & Conversa e diz por que decidiu plantar café

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<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/cafe-conversa-serra-dos-morgados/" target="_blank">Café & Conversa - Serra dos Morgados</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a> Um misto de surpresa e determinação subiu a Serra dos Morgados, no município de Jaguarari, no sertão da Bahia, a 105 km de Petrolina, do outro lado do Rio São Francisco. Tocou o telefone, e o médico Joaquim Novaes, o doutor Joca, como é conhecido na pequena comunidade, deu um pulo quando soube que o seu Arábica Paraíso tinha recebido o prêmio de melhor café no 1º Concurso de Qualidade dos Cafés do Nordeste, uma realização do Sebrae-RN em parceria com o Núcleo de Estudos em Cafeicultura da Universidade Federal da Paraíba. “Olhe, eu recebi a notícia com bastante gratidão e muita felicidade. Agora é hora de agradecer aos meus colaboradores e às pessoas que me incentivaram nessa jornada”, disse Joca ao podcast Café & Conversa.

— Eu entrei nesse mundo de cafés especiais pelo destino. Eu cheguei aqui em 2014, e um senhor ofereceu as terras dele, porque antes era um cafezal, que, segundo ele, era um paraíso, pois tinha uma cachoeira e era percorrido por um rio — recorda Joca, enquanto prepara um café coado no método Hario V60.

Joca disse que a ideia era evitar o que ele tinha encontrado na região: “um café que não tem um cuidado com a pós-colheita”. Por isso, o médico foi atrás de consultorias especializadas e de mudas certificadas. “Fiz uma pós-colheita correta, orientada aqui por gente desse mundo do café especial. E as coisas fluíram”, resume.



Além o café do Joca, o Café Jaçanã, produzido por Diogo Castro, no município de Jaçanã, no Rio Grande do Norte, levou o segundo lugar, além do reconhecimento do público. O terceiro lugar foi conquistado por José Renato, com o café Catuaí, da Chácara Vista Alegre, na Chapada Diamantina (BA).

Escute a entrevista completa saboreando um bom café! Um abraço, bom café!