Café do sertão da Bahia vence concurso e é eleito o melhor do Nordeste
Da Serra dos Morgados, no sertão baiano, o médico Joaquim Novaes, o doutor Joca, conversa com o Café & Conversa e diz por que decidiu plantar café
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Um misto de surpresa e determinação subiu a Serra dos Morgados, no município de Jaguarari, no sertão da Bahia, a 105 km de Petrolina, do outro lado do Rio São Francisco. Tocou o telefone, e o médico Joaquim Novaes, o doutor Joca, como é conhecido na pequena comunidade, deu um pulo quando soube que o seu Arábica Paraíso tinha recebido o prêmio de melhor café no 1º Concurso de Qualidade dos Cafés do Nordeste, uma realização do Sebrae-RN em parceria com o Núcleo de Estudos em Cafeicultura da Universidade Federal da Paraíba. “Olhe, eu recebi a notícia com bastante gratidão e muita felicidade. Agora é hora de agradecer aos meus colaboradores e às pessoas que me incentivaram nessa jornada”, disse Joca ao podcast Café & Conversa.
— Eu entrei nesse mundo de cafés especiais pelo destino. Eu cheguei aqui em 2014, e um senhor ofereceu as terras dele, porque antes era um cafezal, que, segundo ele, era um paraíso, pois tinha uma cachoeira e era percorrido por um rio — recorda Joca, enquanto prepara um café coado no método Hario V60.
Joca disse que a ideia era evitar o que ele tinha encontrado na região: “um café que não tem um cuidado com a pós-colheita”. Por isso, o médico foi atrás de consultorias especializadas e de mudas certificadas. “Fiz uma pós-colheita correta, orientada aqui por gente desse mundo do café especial. E as coisas fluíram”, resume.
Além o café do Joca, o Café Jaçanã, produzido por Diogo Castro, no município de Jaçanã, no Rio Grande do Norte, levou o segundo lugar, além do reconhecimento do público. O terceiro lugar foi conquistado por José Renato, com o café Catuaí, da Chácara Vista Alegre, na Chapada Diamantina (BA).
Escute a entrevista completa saboreando um bom café! Um abraço, bom café!