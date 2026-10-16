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Pesquisas eleitorais

Por Rádio Jornal Publicado em 16/10/2026 às 12:34
Debate da Super Manhã
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Debate da Super Manhã: As pesquisas eleitorais voltaram ao centro das discussões durante as eleições gerais. Os critérios utilizados pelos institutos e a relação entre as estimativas e os resultados das urnas estão em discussão. Também ganham espaço questionamentos como, por exemplo, os métodos utilizados nas pesquisas, o elevado número de institutos e as diferenças entre os números divulgados e a votação registrada.

No Debate desta sexta-feira (16), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre até que ponto as pesquisas podem interferir nos rumos da disputa eleitoral.

Participam o doutor em ciência política, professor da UFPE e fundador da empresa de pesquisa, estratégia e marketing político Cenário Inteligência, Adriano Oliveira, o cientista político e diretor do instituto de pesquisas NCP Inteligência, Fernando Neves, e o estatístico Jerfson Bruno.

 

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