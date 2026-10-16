Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Debate da Super Manhã: As pesquisas eleitorais voltaram ao centro das discussões durante as eleições gerais. Os critérios utilizados pelos institutos e a relação entre as estimativas e os resultados das urnas estão em discussão. Também ganham espaço questionamentos como, por exemplo, os métodos utilizados nas pesquisas, o elevado número de institutos e as diferenças entre os números divulgados e a votação registrada.

No Debate desta sexta-feira (16), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre até que ponto as pesquisas podem interferir nos rumos da disputa eleitoral.

Participam o doutor em ciência política, professor da UFPE e fundador da empresa de pesquisa, estratégia e marketing político Cenário Inteligência, Adriano Oliveira, o cientista político e diretor do instituto de pesquisas NCP Inteligência, Fernando Neves, e o estatístico Jerfson Bruno.