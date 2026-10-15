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Prioridades do próximo governo

Por Rádio Jornal Publicado em 15/10/2026 às 10:09
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (15), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com cientista político, Ernani Carvalho, sobre a nova rodada da pesquisa Quaest. A cofundadora e presidente-executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, conversa sobre a pesquisa que aponta o que os estudantes de escolas públicas querem como prioridade dos próximos governos.

 

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