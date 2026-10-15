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De que forma a tecnologia ajuda na saúde?

Por Rádio Jornal Publicado em 15/10/2026 às 7:44
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Consultório do Rádio Livre: Nos últimos anos, a sociedade vem acompanhando a evolução das tecnologias. Celulares, computadores, Inteligência Artificial entre outros avanços tornaram-se normais no convívio do dia a dia. No entanto, será que essas novas tecnologias abraçam a saúde?

O presidente do HospitalMed, maior feira de negócios e tecnologia em saúde do norte e nordeste do Brasil, dr. Rodrigo da Fonte, aponta que as tecnologias ajudam no trabalho de médicos e a lidar de forma mais produtiva e certeira com pacientes.

Já o presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, dr. George Trigueiro, vê que a presença do digital dentro da saúde é irreversível. Para ele, a Pandemia ajudou muito na conexão para regulamentar a telemedicina.

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