fechar
Podcast | Notícia

Cooperativas financeiras

Por JC Publicado em 15/10/2026 às 12:10
debate
debate - debate

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Debate da Super Manhã: As cooperativas de crédito têm ganhado espaço como uma alternativa aos bancos tradicionais, oferecendo serviços financeiros e possibilidades de acesso ao crédito para pessoas e empresas. Diferentemente dos bancos, nesse modelo os cooperados também são donos da instituição e participam das decisões sobre o seu funcionamento. Em Pernambuco, o setor reúne mais de 130 mil cooperados e movimenta bilhões de reais.

No Debate desta quinta-feira (15), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o papel das cooperativas de crédito na economia, na data em que se celebra o dia internacional das cooperativas de crédito.

Participam o gerente regional do Sicoob Pernambuco e coordenador da Comissão Consultiva do Ramo Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) em Pernambuco, Vinícius Aragão, o superintendente da Sicredi Centro PE e secretário da Comissão Consultiva do Ramo Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) em Pernambuco, Antonyver Carvalho, e o professor da Fadurpe e  diretor da STE Social e colunista da revista Coop BR, Emanuel Sampaio.

Leia também

Alex Brasil deixa Santa Cruz e novo executivo já é especulado
COBRA CORAL

Alex Brasil deixa Santa Cruz e novo executivo já é especulado
Ao vivo: Passando a Limpo, da Rádio Jornal, traz expectativa para o último debate para o Governo de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Ao vivo: Passando a Limpo, da Rádio Jornal, traz expectativa para o último debate para o Governo de Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.