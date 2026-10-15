Cooperativas financeiras
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Debate da Super Manhã: As cooperativas de crédito têm ganhado espaço como uma alternativa aos bancos tradicionais, oferecendo serviços financeiros e possibilidades de acesso ao crédito para pessoas e empresas. Diferentemente dos bancos, nesse modelo os cooperados também são donos da instituição e participam das decisões sobre o seu funcionamento. Em Pernambuco, o setor reúne mais de 130 mil cooperados e movimenta bilhões de reais.
No Debate desta quinta-feira (15), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o papel das cooperativas de crédito na economia, na data em que se celebra o dia internacional das cooperativas de crédito.
Participam o gerente regional do Sicoob Pernambuco e coordenador da Comissão Consultiva do Ramo Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) em Pernambuco, Vinícius Aragão, o superintendente da Sicredi Centro PE e secretário da Comissão Consultiva do Ramo Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) em Pernambuco, Antonyver Carvalho, e o professor da Fadurpe e diretor da STE Social e colunista da revista Coop BR, Emanuel Sampaio.