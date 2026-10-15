Cooperativas financeiras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Debate da Super Manhã: As cooperativas de crédito têm ganhado espaço como uma alternativa aos bancos tradicionais, oferecendo serviços financeiros e possibilidades de acesso ao crédito para pessoas e empresas. Diferentemente dos bancos, nesse modelo os cooperados também são donos da instituição e participam das decisões sobre o seu funcionamento. Em Pernambuco, o setor reúne mais de 130 mil cooperados e movimenta bilhões de reais.

No Debate desta quinta-feira (15), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o papel das cooperativas de crédito na economia, na data em que se celebra o dia internacional das cooperativas de crédito.

Participam o gerente regional do Sicoob Pernambuco e coordenador da Comissão Consultiva do Ramo Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) em Pernambuco, Vinícius Aragão, o superintendente da Sicredi Centro PE e secretário da Comissão Consultiva do Ramo Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) em Pernambuco, Antonyver Carvalho, e o professor da Fadurpe e diretor da STE Social e colunista da revista Coop BR, Emanuel Sampaio.