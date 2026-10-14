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Outubro e a prevenção da obesidade

Por Rádio Jornal Publicado em 14/10/2026 às 8:36
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Consultório do Rádio Livre: Para além da conscientização do câncer de mama, o mês de outubro também é voltado à prevenção da obesidade. Essa doença, que atinge quase 30 por cento dos adultos no Brasil, ganha palco em mais uma edição do programa.

O nutricionista e profissional de educação física e mestre em nutrição e dietética, dr. Bruno Macedo, explica que a obesidade sarcopênica consiste na redução do tecido muscular e da função (com relação a força). Segundo ele, esse problema faz com que o tecido de gordura se infiltre no tecido muscular.

Já o médico ortopedista especialista em medicina da dor com foco em dor musculoesquelética, dr. Marcelo Albuquerque, explica que o conjunto desses problemas (obesidade e falta de força), afeta a vida principalmente a vida dos idosos, isto porque a saúde dos ossos se põem à prova.

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