Outubro e a prevenção da obesidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio Livre: Para além da conscientização do câncer de mama, o mês de outubro também é voltado à prevenção da obesidade. Essa doença, que atinge quase 30 por cento dos adultos no Brasil, ganha palco em mais uma edição do programa.

O nutricionista e profissional de educação física e mestre em nutrição e dietética, dr. Bruno Macedo, explica que a obesidade sarcopênica consiste na redução do tecido muscular e da função (com relação a força). Segundo ele, esse problema faz com que o tecido de gordura se infiltre no tecido muscular.

Já o médico ortopedista especialista em medicina da dor com foco em dor musculoesquelética, dr. Marcelo Albuquerque, explica que o conjunto desses problemas (obesidade e falta de força), afeta a vida principalmente a vida dos idosos, isto porque a saúde dos ossos se põem à prova.