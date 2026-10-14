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Eleições e o mercado do dólar

Por Rádio Jornal Publicado em 14/10/2026 às 10:54
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (14), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Gestor de carteira de clientes do Ebury Bank, Luciano Neves, sobre política, eleições e o mercado do dólar. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.

 

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