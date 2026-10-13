Os cuidados que as mulheres devem ter com o câncer de mama
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Consultório do Rádio Livre: No mês de outubro são intensificados os cuidados para com o câncer de mama. Para que essa data não passe despercebida, Anne Barretto, apresentadora do programa, se reúne com três especialistas para conversar sobre o assunto.
Segundo a médica ginecologista e obstetra, dra. Maria Carolina Valença, o ginecologista é a primeira escolha de uma mulher que quer saber sobre a saúde corporal. Ela detalha que na consulta são vistos fatores, como: idade, fatores de risco.
A radiologista dra. Mirella Ávila, destaca que mulheres a partir dos 40 anos já devem procurar por exames sobre o câncer de mama e fazê-los periodicamente. Já a médica mastologista, dra. Marcia Pedrosa, aponta que toda mulher deve visitar o ginecologista, assim como o mastologista. De acordo com ela, nem todo nódulo é suspeita de câncer.