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Dia Mundial da artrite reumatoide

Por Rádio Jornal Publicado em 13/10/2026 às 8:26
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Consultório do Rádio Livre: Em alusão ao Dia Mundial da artrite reumatoide, o programa desmistifica essa doença inflamatória, crônica e progressiva, que provoca dor, rigidez e inchaço nas articulações. A apresentadora Anne Barretto conversa com especialistas sobre o assunto.

A médica reumatologista, dra. Mirella Patrício, detalha que muitos pacientes procuram ajuda médica com a doença em estágio avançado, dificultando o tratamento. Segundo ela, isso está ligado também com o acesso das pessoas à saúde. Dores persistentes nas articulações das mãos podem ser um sinal de alerta.

Já a também médica reumatologista e também especialista em clínica médica, dra. Marília Siqueira, explica que a doença não tratada pode trazer redução da movimentação das articulações. Para ela, o avanço da doença está ligado ao fato da população não conhecer o papel de um médico reumatologista.

 

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