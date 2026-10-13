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Deputados estaduais mais votados em Pernambuco

Por Rádio Jornal Publicado em 13/10/2026 às 12:44
Debate da Super Manhã
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Debate da Super Manhã: As eleições de 2026 definiram os novos representantes da população pernambucana na Assembleia Legislativa do estado (Alepe). Depois da vitória eleitoral, chega o momento de transformar a confiança dos eleitores em propostas e ações concretas. quais serão as principais bandeiras desses deputados? que compromissos pretendem assumir e como podem contribuir para enfrentar os desafios de Pernambuco?

No Debate desta terça-feira (13), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa os deputados estaduais mais votados nas eleições de 2026 para conhecer suas prioridades, propostas e expectativas para o mandato.

Participam os deputados estaduais eleitos André Ferreira (PL), Dani Portela (PT) e Gilson Machado Filho (Podemos).

 

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