Inteligência Artificial e o mercado de trabalho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A inteligência artificial está transformando a forma como as empresas contratam profissionais. Ferramentas tecnológicas já são utilizadas para analisar currículos, identificar candidatos e agilizar processos seletivos. Mas esse avanço também levanta questionamentos sobre os critérios utilizados nas contratações e os riscos de decisões injustas. Afinal, a inteligência artificial pode tornar a seleção de profissionais mais eficiente ou acabar excluindo candidatos que não se encaixam nos padrões definidos pela tecnologia?

No Debate desta sexta-feira (09), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, os desafios para quem procura emprego e a importância do olhar humano nas contratações.

Participam a sócia da Duma Soluções Inteligentes, Catarina Durães, o sócio da Audens Group e CEO da Audens Edu, Fernando Paiva, e o advogado trabalhista e membro da Comissão de Direito do Trabalho (CDT) da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) João Galamba.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/podcast-debate-09-10-ai8/" target="_blank">Inteligência Artificial e o mercado de trabalho</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>



