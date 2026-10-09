Inteligência Artificial e o mercado de trabalho
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A inteligência artificial está transformando a forma como as empresas contratam profissionais. Ferramentas tecnológicas já são utilizadas para analisar currículos, identificar candidatos e agilizar processos seletivos. Mas esse avanço também levanta questionamentos sobre os critérios utilizados nas contratações e os riscos de decisões injustas. Afinal, a inteligência artificial pode tornar a seleção de profissionais mais eficiente ou acabar excluindo candidatos que não se encaixam nos padrões definidos pela tecnologia?
No Debate desta sexta-feira (09), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, os desafios para quem procura emprego e a importância do olhar humano nas contratações.
Participam a sócia da Duma Soluções Inteligentes, Catarina Durães, o sócio da Audens Group e CEO da Audens Edu, Fernando Paiva, e o advogado trabalhista e membro da Comissão de Direito do Trabalho (CDT) da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) João Galamba.