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Dia Mundial da Visão: Os cuidados com a saúde ocular

Por Rádio Jornal Publicado em 09/10/2026 às 8:59
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Consultório do Rádio Livre: Em alusão ao Dia Mundial da Visão, o programa fala sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento de doenças oculares. Anne Barretto, apresentadora do Consultório, conversa com duas especialistas sobre o assunto.

A médica oftalmologista, especialista em córnea, transplante de córnea e em cirurgia de catarata, dra. Lorenza Français, explica sobre a fadiga ocular - sintoma comum em pessoas que passam muito tempo em frente as telas (celular, computador).

Já a também médica oftalmologista, com doutorado em cirurgia, e especialista em catarata, lentes de contato e oftalmopediatria, dra. Andrea Sarmento, detalha que essa fadiga também pode estar ligada a um problema além das telas, como miopia e astigmatismo.

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