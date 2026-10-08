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Mais empreendedores ou menos empregos? O avanço dos MEIS em Pernambuco

Por Rádio Jornal Publicado em 08/10/2026 às 12:48
Debate da Super Manhã
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Pernambuco já tem mais de 400 mil microempreendedores individuais ativos, em um cenário de crescimento na abertura de novos MEIs no estado. O avanço mostra que cada vez mais pernambucanos estão buscando renda por conta própria, mas também levanta uma discussão sobre as transformações no mercado de trabalho. Afinal, o crescimento dos MEIs representa mais oportunidades para empreender ou também reflete a dificuldade de encontrar empregos formais?

No Debate desta quinta-feira (08), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o que está por trás desse movimento e os desafios para quem decide abrir o próprio negócio.

Participam o especialista em finanças e contabilidade do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Cleto Paixão, o economista, especialista em finanças e gestão empresarial e mestrando em ciências políticas, Victor Borba, e o advogado trabalhista Bruno Félix.

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