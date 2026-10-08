Estresse para além de uma explosão
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Consultório do Rádio Livre: O Brasil é um dos países mais estressados do Mundo. A informação consta no relatório global World Mental Health Day 2024. Muitos não sabem que o estresse não está ligado apenas a comportamentos explosivos. Sintomas imperceptíveis devem ser levados em consideração.
Segundo a psicóloga clínica, mestre em ciências da educação e especialista em Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), dra. Adriana Barros, apesar de não parecer, o estresse tem um lado bom: sinalizar para a pessoa que tem algo acontecendo. O mal vem do alerta constante.
Já psicóloga clínica comportamental e cognitivo-comportamental, dra. Maria Clara Descendente, aponta que viver estressada pode trazer problemas até mesmo para o intestino, como distensão abdominal, prisão de ventre ou até diarreia.
O médico psiquiatra, com doutorado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, dr. Denison Monteiro, detalha que pessoas expostas a situações estressantes na rotina, podem ter sintomas como irritabilidade, perda de memória e dificuldade para relaxar.