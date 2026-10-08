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Estratégias para o 2º turno

Por Rádio Jornal Publicado em 08/10/2026 às 9:42
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (08), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado, Cientista Político e Professor de Direito Constitucional e Eleitoral, Felipe Ferreira Lima, sobre as estratégias que Lula pode usar para tentar virar o jogo no segundo turno.

 


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