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Novas regras para doação de sangue

Por Rádio Jornal Publicado em 07/10/2026 às 12:31
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Fundamental para manter os estoques dos hemocentros e garantir atendimento a pacientes em diferentes situações de saúde, a doação de sangue tem novas regras no Brasil. No começo de outubro, o Ministério da Saúde alterou critérios que impactam tanto os candidatos a doadores quanto os serviços de hemoterapia.

No Debate desta quarta-feira (07), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o que mudou, quem pode doar sangue a partir das novas regras e como as medidas podem impactar a segurança e os estoques de sangue no país.

Participam a advogada Ana Cristina Coutinho, a médica hematologista e hemoterapeuta e coordenadora da Agência Transfusional do Hospital da Restauração, Audrey Vasconcelos, e a assistente social com atuação na captação de doadores de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), Valéria Morais.

 

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