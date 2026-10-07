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Coordenação com foco no 2º turno

Por Rádio Jornal Publicado em 07/10/2026 às 11:00
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (07), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o doutor em Ciência Política (USP) e pesquisador de Tel Aviv, Samuel Feldberg, sobre o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins, e o senador reeleito por Pernambuco, Humberto Costa (PT).

 

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